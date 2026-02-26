Туринський Ювентус не збирається змінювати головного тренера попри невдалий виступ у Лізі чемпіонів УЄФА. Керівництво клубу налаштоване підписати нову трудову угоду з Лучано Спаллетті.

Позицію клубу озвучив директор Ювентуса Джорджо К’єлліні. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, функціонер підтвердив наміри зберегти наставника на посаді.

Це дуже важливий момент для клубу. Продовження контракту є одним із наших пріоритетів. Найближчим часом ми проведемо переговори та узгодимо всі деталі, — сказав К’єлліні.

Нагадаємо, Ювентус припинив виступи в турнірі на стадії стикових матчів за право виходу до 1/8 фіналу. У плейоф туринці зустрічалися з Галатасараєм та поступилися за сумою двох поєдинків.

Перша гра завершилася поразкою італійського клубу з рахунком 2:5. У матчі-відповіді Стара синьйора перемогла 3:2, однак цього результату не вистачило, щоб пройти до наступного раунду.