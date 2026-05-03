Сергій Разумовський

Братиславський Слован достроково став чемпіоном Словаччини після мінімальної перемоги над ДАК 1904 у 8-му турі чемпіонського етапу національної першості (1:0). У матчі, що відбувся напередодні, єдиний м'яч у більшості забив Барсегян.

Цей результат дозволив команді, за яку виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, гарантувати собі титул за два тури до завершення чемпіонату. Слован відірвався від другого ДАК 1904 на 10 очок (65 проти 55) і став недосяжним для найближчого переслідувача.

У складі ДАК 1904 в очному матчі з перших хвилин вийшов український центральний захисник Тарас Качараба. Він розпочав гру з капітанською пов’язкою. Натомість півзахисник Слована Данило Ігнатенко з’явився на полі наприкінці зустрічі — на 86-й хвилині.

Для 29-річного Данила Ігнатенка це другий чемпіонський титул у складі Слована. Український опорний півзахисник виступає за братиславський клуб із вересня 2024 року, коли приєднався до команди на правах вільного агента. У поточному сезоні Ігнатенко провів за Слован 37 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

Микола Кухаревич перейшов до Слована влітку минулого року зі Свонсі. У своєму першому сезоні за братиславський клуб 24-річний нападник зіграв 22 матчі та забив 10 голів. Востаннє Кухаревич виходив на поле 28 лютого 2026 року в матчі проти Спартака Трнави, який завершився перемогою Слована з рахунком 4:0.

Після цього український форвард жодного разу не потрапляв до заявки команди. Причина достеменно невідома.

Для братиславського клубу це вже 16-й чемпіонський титул в історії. Слован є рекордсменом Словаччини за цим показником. Найближчим переслідувачем залишається Жиліна, яка має 7 чемпіонств.