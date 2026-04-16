Сергій Разумовський

Завершилися матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи, за підсумками яких стали відомі всі учасники півфінальної стадії турніру. Ігровий вечір подарував одразу кілька яскравих сюжетів.

Фрайбург, який підходив до виїзного матчу проти Сельти після впевненої домашньої перемоги 3:0, повністю підтвердив статус фаворита. Німецький клуб не став грати на утримання переваги й знову переграв суперника. Ще до перерви гості фактично зняли всі питання щодо переможця пари: спочатку відзначився Матанович, а потім дубль оформив Судзукі.

Сельта відповіла лише в компенсований час, коли на 90+1-й хвилині забив Сведберг, але цей м’яч уже нічого не змінював. У підсумку Фрайбург упевнено вийшов до півфіналу, здобувши дві перемоги у чвертьфінальному протистоянні.

Дуже переконливо зіграла й Астон Вілла, яка після 3:1 у першій зустрічі не залишила шансів Болоньї і в матчі-відповіді. Бірмінгемці із самого початку діяли агресивно та швидко почали втілювати перевагу в голи. Уже на 16-й хвилині рахунок відкрив Воткінс, а ще до перерви відзначилися Буендія та Роджерс.

Італійська команда так і не змогла оговтатися після такого стартового натиску, а наприкінці зустрічі Конса встановив остаточний рахунок — 4:0. Астон Вілла цілком заслужено пробилася до наступного раунду.

Найбільш драматичним і несподіваним став матч між Бетисом і Брагою. Після нічиєї 1:1 у першій грі шанси виглядали рівними, але перебіг зустрічі виявився справді яскравим. Бетис потужно розпочав і повів завдяки голу Антоні, а згодом Еззальзулі подвоїв перевагу. Ще один його м’яч на 29-й хвилині міг остаточно зламати суперника, однак взяття воріт скасували через офсайд.

Саме після цього гра перевернулася. До перерви Брага скоротила відставання зусиллями Віктора, а в другому таймі дотиснула суперника: Карвальо зрівняв рахунок, Орта реалізував пенальті, а Горбі закріпив сенсаційний успіх — 4:2 і вихід до півфіналу.

В іншому матчі Ноттінгем Форест після нічиєї 1:1 у першій грі приймав Порту. Уже на 8-й хвилині гості залишилися в меншості після вилучення Беднарека, що значно полегшило завдання колишньому клубу Олександра Зінченка. Невдовзі, на 12-й хвилині, Ґіббз-Уайт забив єдиний м’яч зустрічі. Надалі господарі діяли прагматично, контролювали гру й не дозволили Порту повернути інтригу. Мінімальна перемога вивела Ноттінгем Форест до півфіналу.

Ліга Європи. Чвертьфінал, матч-відповідь

Сельта – Фрайбург 1:3 (0:3 – перший матч)

Голи: Сведберг, 90+1 – Матанович, 33, Судзукі, 39, 51

Астон Вілла – Болонья 4:0 (3:1 – перший матч)

Голи: Воткінс, 16, Буендія, 26, Роджерс, 39, Конса, 89

Бетис – Брага 2:4 (1:1 – перший матч)

Голи: Антоні, 13, Еззальзулі, 26 – Віктор, 38, Карвалью, 49, Орта, 53, (пен.), Горбі, 74

Ноттінгем Форест – Порту 1:0 (1:1 – перший матч)

Гол: Ґіббз-Вайт, 12

Вилучення: Беднарек, 8

Таким чином визначилися півфінальні пари Ліги Європи:

Брага – Фрайбург

Ноттінгем Форест – Астон Вілла

Перші матчі 1/2 фіналу турніру заплановані на 30 квітня, а поєдинки-відповіді відбудуться 7 травня.

Фінал нинішнього розіграшу Ліги Європи пройде 20 травня в Стамбулі на стадіоні Бешикташ Парк.

