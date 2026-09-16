Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Виконавчий комітет УЄФА затвердив зміни до системи підвищення та пониження в класі в Лізі націй сезону-2026/27. Нововведення мають забезпечити перехід до формату з трьома дивізіонами, який запрацює із сезону 2028/29.

Про рішення організації повідомила її пресслужба у вівторок, 15 вересня.

Дивізіони A та B

Дві найгірші команди дивізіону A, які посядуть четверті місця у своїх групах, напряму вилетять до дивізіону B.

Ще чотири команди дивізіону A – дві найгірші збірні, які фінішують третіми, та дві найкращі команди серед тих, хто посяде четверті місця, – зіграють перехідні матчі з чотирма другими командами дивізіону B. Переможці протистоянь виступатимуть у дивізіоні A, а переможені – у дивізіоні B.

Чотири переможці груп дивізіону B напряму піднімуться до дивізіону A.

Дивізіони B та C

У перехідних матчах за право виступати в дивізіоні B зіграють чотири найгірші команди дивізіону B та чотири збірні, які посядуть другі місця у дивізіоні C.

Прямих вильотів із дивізіону B до дивізіону C не буде. Переможці перехідних матчів залишаться або піднімуться до дивізіону B, а переможені виступатимуть у дивізіоні C.

Чотири переможці груп дивізіону C напряму піднімуться до дивізіону B.

Дивізіон D

Усі шість команд дивізіону D автоматично піднімуться до дивізіону C. Це пов’язано з тим, що із сезону 2028/29 дивізіону D у Лізі націй більше не буде.

Збірна України виступатиме в групі 1 дивізіону B. Навіть якщо команда Андреа Мальдери посяде останнє місце у квартеті, їй не загрожуватиме прямий виліт до дивізіону C. У такому разі українці зіграють у перехідних матчах за право залишитися в дивізіоні B.

Перемога у групі дозволить збірній України напряму піднятися до дивізіону A. Друге місце дасть можливість зіграти в перехідних матчах за підвищення в класі.

Суперниками української команди на груповому етапі стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Матчі відбудуться у вересні–листопаді 2026 року.

У сезоні-2028/29 збірні розподілять між трьома дивізіонами по 18 команд у кожному. У кожному дивізіоні буде три групи по шість збірних, які проведуть між собою по одному матчу.

Нагадаємо, також Виконком УЄФА ухвалив міста, які приймуть фінальні матчі єврокубків у двох наступних сезонах.