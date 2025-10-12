Павло Василенко

Футбольні чиновники шукають ідеї для реформування наступного змагання. Цього разу вони вивчають систему кваліфікації чемпіонату Європи.

Роками кваліфікація на великі турніри в Європі проходила за одним і тим самим форматом. Учасників поділяють на кілька груп під час жеребкування. Команди, що посіли найкращі місця, виходять безпосередньо до відповідних турнірів. Команди, що посіли другі місця, забезпечують собі місце у плей-оф.

Багато хто стверджує, що ця система застаріла. Важливо, що такі думки висловлюються і в УЄФА. Це визнав президент організації Александер Чеферін. На його думку, формат чемпіонату Європи є оптимальним, але кваліфікаційні раунди можна було б покращити.

«Вони можуть виглядати інакше. Ми не додаватимемо матчі, але створимо цікавіший формат. Саме про це ми думаємо», – сказав Чеферін.

Президент УЄФА не надав жодних подробиць. Daily Mail припускає, що одна з ідей полягає в тому, щоб провести кваліфікаційний раунд подібно до етапу ліги європейських змагань. Однак поки що це лише чутки.

УЄФА міг би розглянути можливість копіювання кваліфікаційних моделей інших своїх змагань, таких як Ліга націй УЄФА або Ліга чемпіонів УЄФА.

Формат Ліги націй має на увазі систему підвищення та зниження в класі, при цьому в новій Лізі чемпіонів команди грають по шість матчів один раз, на відміну від попередньої моделі стандартного формату групового етапу, де матчі проходять вдома та на виїзді.

З 2026 року міжнародних перерв точно буде менше. ФІФА вирішила об'єднати вересневі та жовтневі перерви в одне тритижневе вікно для матчів національних збірних. Національні збірні мають зіграти чотири матчі протягом цього періоду.

Чемпіонат Європи 2028 року відбудеться у Великій Британії та Ірландії. У турнірі візьмуть участь двадцять чотири команди.