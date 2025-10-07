Збірна України U-17 поступилася Італії з рахунком 1:2 у третьому турі першого етапу відбору на Євро-2026.

Італійці вийшли вперед на 34-й хвилині завдяки влучному удару Джоеле Джамматтеї. Україна відігралася на 55-й хвилині: Володимир Квіквінія реалізував передачу Андрія Гамзика.

Коли здавалося, що синьо-жовті зможуть зберегти нічийний результат, на 85-й хвилині Дієго Перілло після пасу Джампаоло Боніфаці приніс перемогу збірній Італії.

У підсумку Україна посіла третє місце у групі, набравши чотири очки. Оскільки команда не увійшла до двох найкращих команд групи, вона не пройшла до другого раунду Ліги A, де навесні 2026 року буде розіграно сім путівок на фінальний турнір Євро.

Кваліфікація до Євро-2026 U-17. Перший етап. Третій тур

Україна – Італія – 1:2

Голи: Квіквінія, 55 – Джамматтеї, 34, Перілло, 85