У четвер, 27 листопада, одразу дві українські команди проведуть свої поєдинки в рамках четвертого туру основного етапу Ліги конференцій сезону 2025/26. Динамо вирушить на Кіпр, а Шахтар зіграє в Ірландії.

Київське Динамо зустрінеться з Омонією на стадіоні GSP у Нікосії. Початок матчу — о 19:45 за київським часом.

У турнірній таблиці після трьох турів команда Олександра Шовковського має 3 очки та посідає 24-те місце серед учасників основного етапу. Омонія має 2 бали та перебуває на 29-й позиції.

Динамівці провели три дуже різні матчі у Лізі конференцій: поразка від Крістал Пелас 0:2, невдача у зустрічі із Самсунспором 0:3 та розгромна перемога над Зріньські 6:0. Омонія ж поступилася Майнцу 0:1, після чого двічі зіграла внічию — з Дрітою 1:1 та Лозанною 1:1.

Шахтар зіграє проти Шемрок Роверс на стадіоні Талла в передмісті Дубліна. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Перед четвертим туром гірники мають 6 очок і розташовуються на 10-й сходинці загальної таблиці основного раунду. Перемога практично гарантує команді вихід до плейоф. У Шемрок Роверс лише 1 бал і 31-ше місце серед учасників етапу.

Де дивитися матчі:

Трансляція обох поєдинків буде доступна на сервісі MEGOGO (підписки Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL).

Трансляція матчів на MEGOGO Спорт у T2 не передбачена.