Ребров відреагував на шокуючу травму Судакова
Збірна України втратила одного з лідерів команди на самому початку матчу з Ісландією
близько 1 години тому
Головний тренер збірної України Сергій Ребров після перемоги в матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3) відповів на запитання щодо травми Георгія Судакова. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.
❓ Кадрове запитання, як почуває себе Георгій Судаков, якого замінили? А також Анатолій Трубін, якому також знадобилася допомога лікарів.
В тій ситуації, коли ми залишилися вдесятьох, треба було просто вибити м'яч, і Анатолій це зробив. Що стосується Судакова, так — це для нас втрата. Сподіваюся, він відновиться до наступної гри, але зараз у мене немає інформації від лікарів.
Нагадаємо, Судаков у матчі проти Ісландії провів на полі лише біля 35 хвилин через травму плеча. На 39-й хвилині його замінив Назар Волошин. Якийсь час «синьо-жовті» провели в меншості.
Поділитись