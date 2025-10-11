Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Франції на своєму полі розгромила Азербайджан.

«Ле бльо» підтвердили свій статус фаворита групи. Підопічні Дідьє Дешама повністю контролювали гру, створюючи нагоди майже безперервно.

Наприкінці першого тайму Кіліан Мбаппе відкрив рахунок, реалізувавши момент у компенсований час. Після перерви французи продовжили тиснути, і Рабйо подвоїв перевагу, скориставшись помилкою оборони суперника. Крапку в матчі поставив Флоріан Товен, який забив наприкінці зустрічі після багатьох років своєї відсутності.

До вашої уваги огляд матчу.

Збірна Франції набрала дев’ять очок у групі D і збільшила свій відрив від другого місця, на якому тепер перебуває Україна, до п’яти балів. Слідом ідуть Ісландія (3) і Азербайджан (1).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Франція – Азербайджан 3:0

Голи: Мбаппе, 45+2, Рабйо, 69, Товен, 84

Франція: Меньян, Ернандес, Упамекано, Саліба, Гюсто, Коман (Нкунку 79), Рабйо (Камавінга 71), Тюрам, Олісе (Акліуш 71), Мбаппе (Товен 83), Екітіке (Матета 80).

Азербайджан: Махаммадалієв, Джафаргулієв, Алієв (Маммадов 70), Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Байрамов (Дашдаміров 79), Хайбулаєв (Хачаєв 79), Махмудов, Ахмедзаде, Емрелі (Ахундзаде 71).

Попередження: Рабйо 64 – Байрамов 26, Ахмедзаде 53