Сергій Стаднюк

Півзахисник збірної України Георгій Судаков зазнав травми у матчі третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Ісландії (5:3). Наприкінці першого тайму хавбек Бенфіки не зміг продовжити гру і був замінений на Назара Волошина.

Головний тренер Сергій Ребров після гри не бажав поспішати з висновками щодо травми плеча Судакова. При цьому, відомий спортивний лікар констатував, що це мінімум ставить під питання участь у наступній грі з Азербайджаном.

Невтішні прогнози справдилися. Хавбек не допоможе «синьо-жовтим» у грі четвертого туру. Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі. Георгій Судаков

Нагадаємо, збірна України набрала чотири очки у турнірній таблиці групи D. Це дозволило «синьо-жовтим» випередити Ісландію й вийти на другу сходинку. Лідер квартету – Франція.