УЄФА оголосив арбітрів на матч Ліги конференцій Динамо – Ноа
Поєдинок пройде в четвер
40 хвилин тому
Фото - Getty Images
Комітет арбітрів УЄФА призначив на матч шостого туру основного етапу Ліги конференцій між київським Динамо та вірменським Ноа суддівську бригаду з Албанії.
- Арбітром у полі буде 35-річний Юджин Джая.
- Асистенти – Арбер Залла, Рейді Авдо
- Четвертий арбітр – Олсіон Ізейрай
- Арбітр ВАА – Жерон Маншот (Нідерланди)
- Асистент арбітра ВАА – Альберт Дода
- Спостерігач арбітражу – Йон Ск'єрволд (Норвегія)
- Делегат УЄФА – Денні Мінан (Ірландія)
Матч Динамо – Ноа відбудеться в четвер, 18 грудня, в польському Любліні на стадіоні «Арена Люблін», початок – о 22:00 за київським часом.
Поділитись