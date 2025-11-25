Шахтар продовжує виступ у основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 та цього тижня проведе виїзний матч проти ірландського Шемрок Роверс. У вівторок зранку гірники розпочали свою подорож до Ірландії.

Поєдинок четвертого туру запланований на стадіоні Талла, що розташований у передмісті Дубліна. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перед зустріччю команда з Донеччини посідає десяту позицію у загальній турнірній таблиці, маючи шість очок. У разі перемоги Шахтар значно підвищить свої шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Шемрок Роверс підходить до матчу як один із аутсайдерів етапу: ірландці мають лише один бал і перебувають на 31 місці серед учасників основної сітки змагань.