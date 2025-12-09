УЄФА призначив арбітрів на матч Ліги конференцій Хамрун Спартанс – Шахтар
Зустріч пройде у четвер
На матчі п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій між мальтійським Хамруном та донецьким Шахтарем працюватиме суддівська бригада з Німеччина.
Флоріан Бадштюбнер з Німеччини буде головним арбітром матчу п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій між Хамруном та Шахтарем.
На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Крістоф Гюнш і Філіпп Хюве, повідомляє пресслужба УЄФА.
За роботу системи VAR відповідатимуть Бенджамін Кортус та Патрік Хансльбауер, які також є німцями.
Поєдинок між Хамрун Спартанс та Шахтарем відбудеться у четвер, 11 грудня о 22:00 за київським часом.
Після чотирьох турів команда Арди Турана має дев'ять залікових балів та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці Ліги конференцій.