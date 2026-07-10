Сергій Разумовський

Данський опорний півзахисник Мортен Юльман продовжить кар’єру в іспанському чемпіонаті. 27-річний футболіст Спортінга став гравцем Атлетико, про що повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨🔴⚪️ Morten Hjulmand has just signed his contract as new Atlético Madrid player!



Agreement confirmed until June 2031 for €40m plus €5m add-ons, as reported yesterday.



Chelsea or more PL clubs not involved as Hjulmand only wanted Atlético. 🇩🇰 pic.twitter.com/LctPyazwKE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

За інформацією джерела, мадридський клуб уже погодив усі деталі переходу хавбека. Контракт Юльмана з Атлетико буде розрахований до червня 2031 року. Такий термін угоди свідчить, що іспанський клуб розглядає данця як важливого гравця для довгострокового проєкту та серйозне підсилення центральної зони поля.

Сума трансферу становить 40 мільйонів євро. Крім того, Спортинг зможе отримати ще п'ять мільйонів євро у вигляді бонусів, якщо будуть виконані передбачені угодою умови. Таким чином, загальна вартість переходу може зрости до 45 мільйонів євро.

Юльман виступав за Спортінг із серпня 2023 року. Тоді португальський клуб придбав півзахисника у Лечче за 19,5 мільйона євро. За час у Лісабоні данський футболіст став одним із помітних гравців команди та регулярно отримував ігрову практику в різних турнірах.

У минулому сезоні Мортен Юльман провів за Спортінг 45 матчів у всіх турнірах. У цих поєдинках опорний півзахисник відзначився 3 забитими м’ячами та 5 результативними передачами. Попри свою основну роль у центрі поля, він також був корисним для команди в атакувальних діях.

Загалом у складі Спортінга Юльман зіграв 140 матчів. На його рахунку 10 голів і 10 результативних передач. Тепер півзахисник отримає новий виклик у Ла Лізі, де виступатиме за «матрацників» та боротиметься за місце в центрі поля мадридської команди.

Нагадаємо Реал запропонував Атлетико 150 мільйонів за форварда, на якого полює Барселона. Вже надійшла відповідь.