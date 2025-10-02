Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф оцінив роботу Олександра Шовковського на посаді головного тренера столичного клубу. Його слова наводить Tribuna.

Ніхто не розглядає питання звільнення головного тренера. В нас є чинний контракт. Нас влаштовує його ефективність. Шовковський виграв чемпіонат України з командою. І ми переконані, що в цьому сезоні доведе, що це була невипадковість.

Головний тренер і його тренерський штаб докладають всіх своїх зусиль, щоб команда досягала результатів. При цьому, якщо у головного тренера виникають будь-які ідеї, побажання з покращення, яке від нас залежить, ми постійно це робимо. Ми підтримуємо його в цьому, - розповів Бріф.