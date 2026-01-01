Український нападник римської Роми Артем Довбик може продовжити кар'єру в іспанському Бетісі, повідомляє видання Noticias Betis. За даними джерела, клуб із Севільї вважається головним претендентом на підписання 28-річного форварда, який останнім часом наблизився до можливого переходу у рамках найближчого трансферного вікна.

Рома готова розглянути варіант із орендою Довбика з подальшим правом викупу. При цьому римляни також працюють над посиленням атаки та націлені на підписання Джанкомо Распадорі з Атлетіко.

Цього сезону Артем Довбик взяв участь у 14 матчах за клуб у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість українського нападника становить близько 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що чемпіон Італії виключає можливість підписати Довбика.