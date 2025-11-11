Голкіпер збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін може найближчим часом залишити клуб. За інформацією El Nacional, основною причиною можливого трансферу стала нестача ігрової практики.

Серед потенційних варіантів продовження кар'єри називаються команди Англійської Прем'єр-ліги. На українського воротаря вже виявляють інтерес Манчестер Юнайтед та Челсі, а нещодавно до боротьби приєднався і лондонський Тоттенхем.

У сезоні-2025/26 Лунін поки не провів жодної хвилини за Реал. За оцінкою Transfermarkt, 26-річний вартовий воріт коштує близько 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що два зіркових гравці Реала отримали травми.