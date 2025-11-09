В Іспанії відреагували на переможний гол Циганкова у матчі Жирони: «Стане силою, з якою доведеться рахуватися»
близько 1 години тому
Жирона здобула мінімальну перемогу над Алавесом з рахунком 1:0 у матчі 12-го туру чемпіонату Іспанії. Журналіст Джонай Амаро поділився оцінкою гри українського футболіста Віктора Циганкова у цьому поєдинку.
Єдиний та вирішальний м'яч на стадіоні Монтиліві забив 27-річний Віктор Циганков, який продовжує набирати форму після травми.
«Циганков забив гол, але це не найголовніше. Він працював, допомагав у пресингу і постійно створював вигідні моменти для своїх партнерів. Він не був найкращим, але якщо буде грати так регулярно, то стане силою, з якою доведеться рахуватися», – йдеться у дописі Амаро в Х.
Нинішнього сезону на його рахунку два голи та одна результативна передача у семи зустрічах за каталонців. Підопічні Мічела посідають 16-те місце у таблиці Ла Ліги. Свій наступний поєдинок Жирона проведе 23 листопада у гостях проти Бетіса.
