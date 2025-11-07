Головний тренер Жирони Мічел зізнався, що його команда стикається із труднощами перед суботнім матчем чемпіонату Іспанії проти Алавеса. Він наголосив, що головним завданням є збереження місця у Ла Лізі за підсумками сезону.

«Результати у нас дуже погані, тому Жирона має провести фантастичний матч і перемогти. Ми боремося за своє виживання у Ла Лізі. Моя робота під загрозою? Я цього не відчуваю, але розумію, що головне – результат. Вірю, що ми виберемося з зони вильоту. Я хочу залишитися з командою та повернутися до перемог.

За ці чотири роки було багато хорошого – вихід до еліти, Ліги чемпіонів. Зараз ми програємо, але здатні змінити все», – сказав Мічел для AS.