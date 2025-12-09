В Італії оцінили виступ Малиновського у матчі проти Удінезе
Український хавбек відзначився голом з пенальті
близько 1 години тому
У 14-му турі чемпіонату Італії Дженоа на виїзді обіграла Удінезе з рахунком 2:1, а один із голів забив центральний півзахисник команди Руслан Малиновський.
Спортивний журналіст Андреа Карліно оцінив виступ українського хавбека у цьому поєдинку та озвучив свою оцінку його гри.
«Українець реалізував пенальті з крижаною холоднокровністю снайпера, закрутивши м'яч лівою ногою. Його атакувальний стиль висвітлює гру «россоблу» вертикальними передачами, які пронизують оборону Удінезе; він виводить Вітінью на ударну позицію.
Руслан заробляє цінні фоли і контролює гру завдяки багаторічному міжнародному досвіду. Оцінка – 7», – зазначив журналіст TMW Андреа Карліно.
У поточному сезоні Малиновський провів 13 матчів за клуб, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу.
Поділитись