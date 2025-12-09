Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав свою оцінку за поєдинок 14-го туру проти Удінезе, який завершився з рахунком 2:1. За даними порталу WhoScored, його виступ оцінили у 7,1 бала, що стало четвертим результатом серед усіх учасників матчу.

Малиновський розпочав зустріч з перших хвилин і знаходився на полі 76 хвилин, поступившись місцем Жуніору Месіасу. Вже на 34-й хвилині Руслан відкрив рахунок, успішно реалізувавши пенальті. Найкращим у цьому протистоянні став Руй Модестро з Удінезе, який отримав 7,4 бали за гольову передачу.

У нинішньому сезоні 32-річний хавбек має в активі два забиті голи та одну результативну передачу у 13 зіграних матчах.