Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв’ю сайту BLIK.ua висловив очікування від поєдинку з Крістал Пелес у першому турі основного етапу Ліги конференцій.

«Та нема в мене ніяких [тривожних] передчуттів. Буди дивитися цю гру так само, як коли б ми грали проти будь-якої іншої команди.

Звісно, я розумію, що Крістал Пелес – серйозна команда, але ж цими вихідними не лише вони сенсацію створили. От в АПЛ і Брентфорд обіграв Манчестер Юнайтед (3:1), і Челсі Брайтону програв, передуючи в рахунку (1:3). А Реал зі своїм зірковим складом?»