Суркіс: «Крістал Пелас? Та нема в мене ніяких тривожних передчуттів»
Власник біло-синіх зробив відверту заяву
близько 12 годин тому
Фото - ФК Динамо
Президент Динамо Ігор Суркіс в інтерв’ю сайту BLIK.ua висловив очікування від поєдинку з Крістал Пелес у першому турі основного етапу Ліги конференцій.
«Та нема в мене ніяких [тривожних] передчуттів. Буди дивитися цю гру так само, як коли б ми грали проти будь-якої іншої команди.
Звісно, я розумію, що Крістал Пелес – серйозна команда, але ж цими вихідними не лише вони сенсацію створили. От в АПЛ і Брентфорд обіграв Манчестер Юнайтед (3:1), і Челсі Брайтону програв, передуючи в рахунку (1:3). А Реал зі своїм зірковим складом?»
Матч Динамо – Крістал Пелес відбудеться у четвер, 2 жовтня, початок – о 19:45 за київським часом.