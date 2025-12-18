Гендиректор ЛНЗ Василь Каюк прокоментував перехід нігерійського вінгера Проспера Оба в Шахттар. Його слова наводить UA-Football.

Шахтар зацікавився нашим гравцем, і ми мали інтерес від інших клубів, але найбільш конкретна пропозиція була саме від «гірники» . Умови трансферу не буду розголошувати - це історія лише нашого клубу та Шахтаря. Ми відкриті до продажу гравців у топ-клуби, і я вважаю, що «гірники» на даний момент саме такий клуб. Якщо це сприятиме розвитку гравця та нашого клубу, ми готові давати можливість футболістам проявляти себе в інших топ-командах. Наш тренер завжди наголошував: незамінних гравців не буває.

Ми прагнемо не лише знайти заміну Просперу, а й підсилитися. Ми розуміємо, що повинні мати конкурентну команду та створювати внутрішню конкуренцію: на кожній позиції має бути щонайменше два рівноцінних гравці, - пояснив Каюк.