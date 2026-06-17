В одній із топ-5 ліг відбулася трагедія. Помер головний тренер футбольного клубу
Фахівцю, що працював навіть на рівні Ліги чемпіонів, було 58 років
близько 2 годин томуПідписатися в
Профспілка футболістів Франції повідомила про смерть головного тренера французького Бреста Еріка Руа. Фахівець помер 17 червня 2026 року у віці 58 років.
За наявною інформацією, Руа понад три роки боровся з раком підшлункової залози, однак не зміг подолати хворобу. Француз очолював Брест із січня 2023 року. За цей час він провів на чолі команди 143 матчі та став одним із найпомітніших тренерів в історії клубу.
Найуспішнішим періодом його роботи став сезон-2024/25. Тоді Брест під керівництвом Руа вперше пробився до Ліги чемпіонів і зумів дійти до стадії 1/16 фіналу головного клубного турніру Європи.
У сезоні-2025/26 Брест фінішував на 12-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Команда набрала 39 очок у 34 матчах Ліги 1.
Раніше збірна Франції з перемоги стартувала на чемпіонаті світу-2026.