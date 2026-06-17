Сергій Разумовський

Профспілка футболістів Франції повідомила про смерть головного тренера французького Бреста Еріка Руа. Фахівець помер 17 червня 2026 року у віці 58 років.

⚫ C'est avec une tristesse infinie que l'UNFP vient d’apprendre la disparition d'Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois.



Milieu de terrain au parcours respecté, de Nice à l'Olympique de Marseille, en passant par Lyon, Troyes et l’Angleterre, il était devenu un technicien… pic.twitter.com/xS0znpseBv — UNFP (@UNFP) June 17, 2026

За наявною інформацією, Руа понад три роки боровся з раком підшлункової залози, однак не зміг подолати хворобу. Француз очолював Брест із січня 2023 року. За цей час він провів на чолі команди 143 матчі та став одним із найпомітніших тренерів в історії клубу.

Найуспішнішим періодом його роботи став сезон-2024/25. Тоді Брест під керівництвом Руа вперше пробився до Ліги чемпіонів і зумів дійти до стадії 1/16 фіналу головного клубного турніру Європи.

У сезоні-2025/26 Брест фінішував на 12-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Команда набрала 39 очок у 34 матчах Ліги 1.

Раніше збірна Франції з перемоги стартувала на чемпіонаті світу-2026.