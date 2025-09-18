В Олександрії дали чутку відповідь щодо перспектив Нестеренка на посаді головного тренера команди
Команда невдало розпочала новий сезон
Спортивний директор Олександрії Євгеній Кочерга в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про майбутнє головного тренера команди Кирила Нестеренка.
«Я кожного дня присутній на тренуваннях. Я вважаю Кирила Олександровича одним з найперспективніших тренерів нової генерації, за плечима якого є пристойний досвід тренерської роботи. ФК Олександрія – перший самостійний досвід, і ми підтримуємо нашого молодого тренера.
Ми бачимо, що він хоче побудувати. У Нестеренка повний карт-бланш від керівництва. Без зайвого тиску робить свою роботу. Зрозуміло, що порівнянь з Ротанем не уникнути.
В силу обставин, в які ми потрапили, ми недорахувались очок на старті. Він фанатично ставиться до роботи, що нам подобається. А ми допоможемо йому поставити команду на правильні рейки».
Олександрія в минулому сезоні вперше в історії посіла друге місце в чемпіонаті.
Наразі «містяни» займають передостаннє (15-те місце) в УПЛ з трьома очками в п'яти матчах.
22 вересня о 15:30 команда Кирила Нестеренка в гостях зіграє проти київського Динамо, яке зараз очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги з 13 балами в п'яти зустрічах.