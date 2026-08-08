Сергій Разумовський

Восьмого серпня відбувся лише один матч кваліфікаційного раунду Кубка України сезону 2026/27.

Новий Розділ із однойменного міста Львівської області на власному полі зустрічався з Миколаєвом, який також представляє Львівщину. Основний час поєдинку завершився без забитих м’ячів, а в серії пенальті господарі здобули перемогу – 4:2.

Завдяки цьому аматорський Новий Розділ зіграє в першому раунді основного етапу Кубка України. Також восьмого серпня мав відбутися матч між Чайкою з Вишгорода та Калинівкою з однойменного селища Київської області. Однак через затяжну повітряну тривогу в регіоні зустріч не провели.

Нову дату та час матчу оголосять пізніше. Інші поєдинки кваліфікаційного раунду відбудуться 9, 11 і 12 серпня.

Кубок України, кваліфікаційний раунд

Новий Розділ – Миколаїв – 0:0 (4:2 – пен.)