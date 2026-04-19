Сергій Разумовський

За інформацією турецького видання Fanatik, Трабзонспор серйозно розглядає можливість підсилення складу за рахунок молодих українських футболістів. У клубі прагнуть не лише точково зміцнити окремі позиції, а й поступово омолодити команду, зробивши ставку на виконавців, які можуть принести користь уже найближчим часом і водночас мають хороші перспективи на майбутнє.

Одним із головних кандидатів, який зацікавив представників турецького клубу, називають нападника Динамо та збірної України Матвія Пономаренка. За даними джерела, Трабзонспор уже почав предметну роботу щодо можливого переходу українського форварда. Йдеться про одного з найталановитіших молодих нападників у системі київського клубу, який завдяки своїй результативності та стабільним виступам привертає увагу не лише в Україні, а й за її межами.

Повідомляється, що потенційний трансфер може виявитися доволі дорогим для турецької сторони. За попередніми оцінками, стартова сума можливих переговорів може становити близько 10 мільйонів євро. Трабзонспор, ймовірно, бачить у Пономаренку не просто перспективного гравця на майбутнє, а футболіста, здатного стати важливою частиною команди в середньостроковій перспективі.

У нинішньому сезоні Матвій Пономаренко демонструє дуже хорошу статистику на клубному рівні. Він провів 26 матчів, у яких виходив на поле як у складі першої команди Динамо, так і за команду U-19. За цей час нападник відзначився 19 забитими м’ячами та записав до свого активу 2 результативні передачі.

