Сергій Разумовський

Футбольний менеджер В’ячеслав Заховайло висловився щодо ситуації з можливим продовженням контракту між Динамо та форвардом Матвієм Пономаренком, який, за даними ЗМІ, поки не поспішає розпочинати перемовини про нову угоду на покращених умовах.

Що стосується продовження чи не продовження контракту, то можу сказати, що я знайомий з агентом футболіста Максимом Карагодіним. Я здогадуюсь, які можуть бути розклади у цьому питанні. Не думаю, що у київського клубу виникнуть якісь проблеми з продовженням угоди. Вважаю, що агент поставиться з розумінням до керівництва ФК «Динамо». Навіть якщо і будуть якісь непорозуміння, то у підсумку зацікавлені сторони все ж домовляться. Принаймні, так у справах з динамівським клубом у Карагодіна було завжди, – повідомив Заховайло в інтерв'ю Sport.ua. В'ячеслав Заховайло

У сезоні-2025/26 Матвій Пономаренко провів за Динамо 17 матчів в усіх офіційних турнірах і забив 10 м’ячів. За даними Transfermarkt, ринкова вартість 20-річного нападника становить 6 мільйонів євро.

Чинний контракт футболіста з київським клубом розрахований до кінця 2028 року. Раніше Пономаренко забив у дебютному матчі за збірну України.

Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04