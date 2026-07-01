Сергій Разумовський

Тоттенгем близький до оформлення гучного трансферу 21-річного португальського півзахисника Вест Гема Матеуша Фернандеша. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, лондонський клуб активує пункт про відступні у контракті футболіста. Сума трансферу складе 85 мільйонів фунтів, що зробить цю угоду рекордною в історії «шпор». Раніше клуб ще ніколи не витрачав таку суму на одного гравця.

«Молотобійці» вже прийняли пропозицію щодо переходу Фернандеша, тому сторони наблизилися до завершення перемовин. Очікується, що найближчим часом футболіст пройде необхідні процедури перед підписанням контракту з новою командою.

На португальського хавбека також претендував Манчестер Юнайтед. Втім, після рішення Вест Гема прийняти пропозицію Тоттенгема манкуніанський клуб, за даними джерела, переключиться на інші трансферні цілі для посилення півзахисту.

Фернандеш виступав за Вест Гем із серпня 2025 року. Тоді клуб придбав його у Саутгемптона за 44 мільйони євро. Чинна угода португальця з Вест Гемом розрахована до літа 2030 року.

У сезоні, що минув, 21-річний півзахисник був одним із провідних гравців команди. Він провів 42 матчі за Вест Гем у всіх турнірах, забив п’ять голів та віддав стільки ж результативних передач.

Попри індивідуальний прогрес Фернандеша, Вест Гем невдало провів сезон і за його підсумками вилетів з Прем’єр-ліги до Чемпіоншипу. Це відкрило шлях до можливого продажу одного з найперспективніших гравців складу, а Тоттенгем скористався ситуацією, щоб домовитися про рекордне підсилення.