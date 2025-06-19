Нападник молодіжної збірної Нідерландів Рубен ван Боммел розповів, за рахунок чого вдалося здобути перемогу в матчі заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти України (2:0) і вирвати путівку до чвертьфіналу в суперника. Слова сина легенди нідерландського футболу передає «Суспільне Спорт».

Гарна гра для нас. Гарний гол у першому таймі. Ми все контролювали. У другому таймі забили вдруге, потім червона картка. Команді стало важче, але ми добре закінчили матч.

Який був план на матч? План був той самий: пресингувати якомога вище. Іноді енергії не було достатньо, але ми гарно впоралися. Вдало контролювали матч, забили двічі, та й захист добре відіграв. У попередніх двох поєдинках ми були трохи не такими надійними у захисті, але [проти України] все було добре.

Що принесло результат? Вони припустилися кількох помилок, але ми були у слушному місці, коли вони їх зробили. Це було важливо для нас. Ми пресингували, а вони припускалися помилок.