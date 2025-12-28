Ван Дейк підбив підсумки року для Ліверпуля
Мерсисайдці після чемпіонства далекі від прайму
близько 2 годин тому
Вірджил ван Дейк / Фото - Getty Images
Центрбек Ліверпуля Вірджил ван Дейк оцінив виступ чемпіона Англії в 2025 році. Його слова наводить The Times.
Цей рік, м'яко кажучи, вийшов неоднозначним. У нашому складі відбулося багато змін. Одні футболісти пішли, інші - прийшли. Думаю, справедливо буде сказати, що ми ще не показали максимум наших здібностей у плані стабільності.
У нас були хороші матчі і пам'ятні перемоги, проте виникали і труднощі. Як капітан, повірте мені, я переношу ці складні моменти так само сильно, як і будь-хто інший, - зізнався ван Дейк.
Ліверпуль із 32 балами йде четвертим в АПЛ після 18 турів.
Ліверпуля лише в 17-му матчі АПЛ відзначився дебютним голом.