Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про роботу на трансферному ринку.

«Ми мали багато позицій, які потребували оновлення, й клуб вирішив зробити ставку на молодших гравців. Це частина стратегії – сформувати нову команду на кілька наступних років і дати шанс молодим футболістам стати частиною Кривбасу.

Нам вже вдалося знайти кількох перспективних українських гравців, а також кількох легіонерів із Південної Америки, хоча процес ще не завершено – ми все ще шукаємо кандидатів на окремі позиції. Але певний прогрес є: якщо на першому тренуванні було лише 14 гравців, то зараз їх уже 20. Тобто ми рухаємося вперед – як у кількісному, так і в якісному плані».