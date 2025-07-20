Ван Леувен розповів про трансферну політику Кривбаса
Фахівець зробив детальний аналіз
близько 15 годин тому
Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів про роботу на трансферному ринку.
«Ми мали багато позицій, які потребували оновлення, й клуб вирішив зробити ставку на молодших гравців. Це частина стратегії – сформувати нову команду на кілька наступних років і дати шанс молодим футболістам стати частиною Кривбасу.
Нам вже вдалося знайти кількох перспективних українських гравців, а також кількох легіонерів із Південної Америки, хоча процес ще не завершено – ми все ще шукаємо кандидатів на окремі позиції. Але певний прогрес є: якщо на першому тренуванні було лише 14 гравців, то зараз їх уже 20. Тобто ми рухаємося вперед – як у кількісному, так і в якісному плані».
У стартовому матчі нового сезону УПЛ Кривбас зіграє на виїзді з Колосом (Ковалівка).
Зустріч пройде 1 серпня о 15:30.