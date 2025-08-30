Ван Леувен висловився про перемогу Кривбаса над Оболонню
Фахівець залишився задоволений грою своїх підопічних
близько 1 години тому
Головний тренер криворізького Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував матч четвертого туру УПЛ проти київської Оболоні (2:1).
«У першому таймі мені не дуже сподобалася наша гра в атаці. Я думаю, що нам треба було додати трохи більше енергії та агресії. Але ми зробили корективи і просили футболістів діяти більш просто, більш швидше, щоб контролювати мʼяча.
Спочатку ми грали дальніми передачами в нікуди. Після першого тайму пояснили хлопцям, щоб вони грали більш просто. Один в один, що призвело до результату. Ми забили два голи. Хороший мʼяч після кутового і з пенальті», – цитує нідерландця клубна пресслужба.
Наразі Кривбас займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши дев’ять очок.