Колишній голкіпер Вереса Богдан Когут розкрив свої функції на посаді спортивного директора Фенікс-Маріуполя з Першої ліги.

В угоді з Вересом був пункт, за яким літом зі мною її могли розірвати. Я десь вже був готовий до того, що, клуб, напевне, вирішить омолоджувати команду. Ось і все.

Які можуть бути образи? Мені одразу це донесли. Звичайно, я хотів би ще пограти до зими, а потім щось собі думати. Надєїн вирішив так. Я з усіма у Вересі розстався у чудових відносинах. Ми підтримуємо зв’язок, спілкуємося та маємо хороший діалог.

Функцій у Фенікс-Маріуполі? Бути ланкою, яка зв’язує керівництво з тренерським штабом, шукати футболістів. Загалом – розвивати клуб та робити так, щоб про нього більше говорили.

В президента є амбіції. Хочемо відкрити свою академію. Зараз ведемо перемовини. Можливо, вийде. Потихеньку будемо рухатися. Ще рік тому команда грала лише на область, а Перша ліга – зовсім інший рівень. Тому роботи багато. Буду робити усі від себе залежне

Мені загалом цікаво попрацювати на новій для себе роботі. Щодо цілей, то, повторюся, робити так, аби про клуб якомога більше говорили в Україні й він радував своїх вболівальників сумлінною грою та перемогами.

Вірите? Навіть не говорили про час співпраці. Просто підписав договір й усе. Скільки буде потрібно, стільки й працюватиму, – повідомив Когут в інтерв'ю «Українському футболу».