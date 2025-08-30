Сергій Стаднюк

У четвертому турі української Прем'єр-ліги Кривбас на своєму полі здолав Оболонь.

Матч розпочався із затримкою на 20 хвилин у зв’язку з оголошеною повітряною тривогою. Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, а перелом у грі настав після перерви.

Свій бомбардирський рахунок у чемпіонаті відкрив Твердохліб. Спершу він відзначився з гри, а згодом реалізував пенальті. Ці два голи дозволили Кривбасу здобути перемогу. На останніх хвилинах Теслюк скоротив відставання до мінімуму. Проте на більше часу вже не вистачило.

Кривбас після стартового провалу здобув третю перемогу поспіль і набрав 9 очок. Оболонь пропустила вперед конкурента зазнавши першої поразки в сезоні. У киян 7 балів.

УПЛ, четвертий тур

Кривбас – Оболонь 2:1

Голи: Твердохліб, 59, 70 (пен.) – Теслюк, 87

Кривбас: Кемкін, Боржес, Юрчец, Вілівальд, Конате, Мендоса, Лін (Шевченко 83), Араухо, Твердохліб (Бекавац 83), Задерака, Парако (Каменський 64)

Оболонь: Федорівський, Шевченко, Суханов (Пасіч 46), Дубко, Курко, Семенов, Черненко (Прокопенко 60), Чех (Кулаковський 77), Слободян, Нестеренко (Чорний 72), Устименко (Теслюк 60)

Попередження: Конате, Твердохліб, Араухо – Чех