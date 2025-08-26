Півзахисник Кривбаса Єгор Твердохліб після свого голу в матчі 1/32 фіналу Кубка України проти Куликова (3:0) пояснив зниження своєї результативності у новому сезоні. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

В цілому оцінюю гру позитивно. Є перемога, ми крокуємо далі, до 1\16 фіналу, це найголовніше. Ми очікували на непростий матч, він таким і видався. До перерви було дещо складно, у другому одоазу запропонували високий темп супернику і зуміли швидко забити.

Тренери просили продовжувати в тому ж дусі, продовжувати тиснути на ворота. Тільки додати в темпі. В першому таймі десь грали не так швидко. Через це суперник встигав перебудовуватись. Тому моментів було не так багато. Через це і рахунок 0:0. Добре, що швидко вдалось відзначитись у другій половині та довели діло до логічного завершення.

Перший гол у новому сезоні? Коли гравець забиває, він стає більш впевненим. Тому, сподіваюсь, цей мʼяч додасть мені сил. Щоб я нарешті зміг забити і в чемпіонаті. Але, варто відзначити, що в цьому сезоні у мене дещо інші функції на полі на відміну від минулого. Тому в першу чергу я виконую настанови тренера. Роблю те, що він просить.

Кубок – це така річ, що тут будь-яка команда може налаштуватись на один матч та видати «гру життя». Тому готовий зіграти будь з ким у наступному раунді.