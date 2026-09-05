«Ванат має бути важливим»: тренер Жирони поставив крапку в історії з українцем
Фахівець зробив важливу заяву щодо нападника команди
Головний тренер Жирони Кіке Альварес перед матчем зі Спортінгом Хіхон висловився про майбутнє українського форварда каталонців Владислава Ваната.
«Ванат має бути важливим, але й усі інші також. Зараз я бачу команду, яка думає про Жирону та про те, щоб провести хороший рік.
Йому було нелегко, тому що він багато чого ставив під сумнів, і я думаю, що якщо він буде на хорошому рівні, то нам це дуже допоможе», – цитує Альвареса видання Mundo Deportivo.
Ванат у поточному розіграші Сегунди поки не забивав. Український форвард провів 83 хвилини та записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Найближчий матч Жирона проведе вже сьогодні, 5 вересня. Команда Альвареса на виїзді зустрінеться зі Спортінгом Хіхон. Початок зустрічі запланований на 17:15 за Києвом.
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