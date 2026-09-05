Головний тренер Жирони Кіке Альварес перед матчем зі Спортінгом Хіхон висловився про майбутнє українського форварда каталонців Владислава Ваната.

«Ванат має бути важливим, але й усі інші також. Зараз я бачу команду, яка думає про Жирону та про те, щоб провести хороший рік.

Йому було нелегко, тому що він багато чого ставив під сумнів, і я думаю, що якщо він буде на хорошому рівні, то нам це дуже допоможе», – цитує Альвареса видання Mundo Deportivo.