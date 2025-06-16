Ванат назвав не свій гол важливим для збірної України з Фінляндією
Форвард відкрив рахунок у матчі Євро-2025 і був визнаний найкращим гравцем зустрічі
близько 1 години тому
Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат пояснив, чому другий гол у матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) був важливим для команди. Слова форварда передає пресслужба УЄФА.
Ця перемога дуже важлива для нас, але попереду велика гра проти Нідерландів, тож ми маємо до неї підготуватися й забути про сьогоднішній матч.
Я вважав, що зможу забити більше. Добре, що вдалося відзначитися, але я хочу забивати більше. Матч із Данією в четвер був складним, ми трохи розчарувалися, але знали, що сьогоднішня гра має велике значення для нас. Другий гол допоміг повірити, що ми можемо перемогти.
Шанси вийти до чвертьфіналу? Я буду впевнений лише тоді, коли ми туди вийдемо. Але зараз треба готуватись до гри з Нідерландами.
В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Ним став саме Ванат, який один із м’ячів.
Також головний тренер української «молодіжки» Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу з Фінляндією.
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