Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат пояснив, чому другий гол у матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0) був важливим для команди. Слова форварда передає пресслужба УЄФА.

Ця перемога дуже важлива для нас, але попереду велика гра проти Нідерландів, тож ми маємо до неї підготуватися й забути про сьогоднішній матч.

Я вважав, що зможу забити більше. Добре, що вдалося відзначитися, але я хочу забивати більше. Матч із Данією в четвер був складним, ми трохи розчарувалися, але знали, що сьогоднішня гра має велике значення для нас. Другий гол допоміг повірити, що ми можемо перемогти.

Шанси вийти до чвертьфіналу? Я буду впевнений лише тоді, коли ми туди вийдемо. Але зараз треба готуватись до гри з Нідерландами.