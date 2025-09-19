Ванат пояснив, що спонукало прийняти пропозицію Жирони
Каталонці пішли на умови Динамо
близько 1 години тому
Владислав Ванат / Фото - ФК Жирона
Український нападник Жирони Владислав Ванат під час офіційної презентації в новому клубі розповів, що спонукало перебратись до Каталонії.
Я вибрав Жирону, тому що це команда є великим проектом і вони зробили гарну пропозицію для київського Динамо, і мене відпустили в цю команду, - сказав Ванат.
Жирона виплатила за Динамо 20 мільйонів євро відступних, а контракт із червоно-білими розрахований на п'ять років.
Влад у своєму дебютному матчі за Жирону встиг відзначитись голом у ворота Сельти (1:1).