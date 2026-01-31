Ов'єдо в рамках 22 туру Ла Ліги приймав Жирону. Матч завершився з рахунком 1:0.

На початку зустрічі гості могли повести в рахунку, якби у вирішальний момент Ванат не почав обігрувати воротаря, який не дав відзначитись Жироні.

Астурійці поступово змогли відсунути гру подалі від власних воріт, проте наприкінці першого тайму отримали гол у власні ворота, який було скасовано, оскільки гравець Жирони дав м'ячу вийти за лицьову лінію повністю.

По перерві Ов'єдо вдалося знайти свій шанс, коли на 74-й хвилині Чайра розпечатав ворота тер Штегена, зіпсувавши дебют зірковому новачку Жирони.

Заключні хвилини Жирона намагалась врятувати нічию, однак аутсайдеру Ла Ліги вдалося відстояти третю перемогу в цьому сезоні.

Гравці збірної України Віктор Циганков та Владислав Ванат провели за Жирону по 90 хвилин. Інший українець Владислав Крапивцов провів матч у резерві.

Ла Ліга. 22 тур

Ов`єдо - Жирона 1:0

Гол: Чайра, 75