У суботу, 31 січня, пройде поєдинок 22 туру іспанської Ла Ліги, в якому Реал Ов'єдо прийме Жирону.

Зустріч відбудеться на арені Estadio Municipal Carlos Tartiere в Ов'єдо, а стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Тренерські штаби вже визначились зі стартовими складами. З перших хвилин на полі з'являться два представники збірної України — вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат. Голкіпер Владислав Крапивцов розпочне матч у запасі.

Після 21 туру Жирона має в активі 25 очок і займає десяту сходинку в турнірній таблиці. Команда Мічела перебуває у гарній формі, не програючи протягом чотирьох матчів поспіль, здобувши три перемоги та один раз зігравши внічию.