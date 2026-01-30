Жирона оприлюднила склад гравців, які будуть доступні для участі у 22-му турі Ла Ліги проти Ов'єдо. Головний тренер команди Мічел Санчес включив у заявку 23 футболісти, повідомляє пресслужба клубу.

Серед викликаних опинилися всі троє українців – Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат. Також у списку присутні зіркові новачки команди Марк-Андре тер Штеген та Фран Бельтран.

Матч із Ов'єдо відбудеться у суботу, 31 січня, на полі суперника. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Після 21 туру Жирона набрала 25 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Ов'єдо з 13 пунктами розташовується на останній сходинці чемпіонату.

Раніше Жирона зіграла внічию з Гетафе.