Жирона оголосила заявку на матч Ла Ліги проти Ов’єдо
У список Мічела потрапили три українці
24 хвилини тому
Владислав Ванат/фото: Жирона
Жирона оприлюднила склад гравців, які будуть доступні для участі у 22-му турі Ла Ліги проти Ов'єдо. Головний тренер команди Мічел Санчес включив у заявку 23 футболісти, повідомляє пресслужба клубу.
Серед викликаних опинилися всі троє українців – Владислав Крапивцов, Віктор Циганков та Владислав Ванат. Також у списку присутні зіркові новачки команди Марк-Андре тер Штеген та Фран Бельтран.
Матч із Ов'єдо відбудеться у суботу, 31 січня, на полі суперника. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Після 21 туру Жирона набрала 25 очок і посідає десяте місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Ов'єдо з 13 пунктами розташовується на останній сходинці чемпіонату.