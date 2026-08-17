Нападник Жирони Владислав Ванат відреагував на повідомлення про те, що він нібито відмовився виходити на заміну в домашньому матчі першого туру Сегунди проти Леганеса (1:1).

Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на заміну. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна.

Сьогодні я розмовляв з тренером і він запевнив мене, що моєї вини в цьому немає і те, що написала преса про мене – це не правда. Також він про це заявив сьогодні перед усією командою та запевнив, що клуб сповістить про це іспанських журналістів. Ще раз повторюю, що я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше і тренеру довелось змінити своє рішення, – заявив Ванат у коментарі Tribuna.com.