Ванда буде щаслива? Ікарді може повернутися до Італії
Галатасарай переріс рівень аргентинця і вказав йому на двері
Лаціо проявляє інтерес до колишнього нападника Інтера Мауро Ікарді. Про це повідомив журналіст Sky Мануеле Байоккіні.
За інформацією джерела, спортивний директор римського клубу Анджело Фаббіані нещодавно контактував із представниками 33-річного аргентинського форварда. Наразі Ікарді перебуває у статусі вільного агента та може приєднатися до нової команди без трансферної компенсації.
Водночас можливий перехід нападника до Лаціо залишається складним для реалізації. Однією з головних перешкод можуть стати високі фінансові вимоги Ікарді. Крім того, аргентинець прагне продовжити кар’єру в клубі, який братиме участь у Лізі чемпіонів.
Таким чином, римлянам доведеться не лише домовитися з футболістом щодо зарплати, а й переконати його в спортивній перспективності проєкту. Лаціо може запропонувати Ікарді статус одного з ключових гравців атаки, однак наразі невідомо, чи відповідатиме це амбіціям самого нападника.
Останнім клубом Мауро Ікарді був Галатасарай. До турецької команди аргентинець приєднався у вересні 2022 року та з того часу провів у її складі 134 матчі в усіх турнірах.
За цей період форвард забив 77 голів і віддав 23 результативні передачі. Ікарді став найрезультативнішим легіонером в історії Галатасарая, а його виступи допомогли клубу досягати успіхів на внутрішній арені.
Нагадаємо, Ікарді виграв суд у Ванди Нари – вона вимагала майже пів мільйона євро щомісяця.