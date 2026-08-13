Сергій Разумовський

Лаціо проявляє інтерес до колишнього нападника Інтера Мауро Ікарді. Про це повідомив журналіст Sky Мануеле Байоккіні.

📢 Pazza idea Mauro #Icardi per la #Lazio! Contatto tra il DS Fabiani e l'agente. Operazione complicatissima per ingaggio e per il fatto che l'ex Galatasaray vorrebbe giocare la Champions League. @skysport — Manuele Baiocchini (@ManuBaio) August 12, 2026

За інформацією джерела, спортивний директор римського клубу Анджело Фаббіані нещодавно контактував із представниками 33-річного аргентинського форварда. Наразі Ікарді перебуває у статусі вільного агента та може приєднатися до нової команди без трансферної компенсації.

Водночас можливий перехід нападника до Лаціо залишається складним для реалізації. Однією з головних перешкод можуть стати високі фінансові вимоги Ікарді. Крім того, аргентинець прагне продовжити кар’єру в клубі, який братиме участь у Лізі чемпіонів.

Таким чином, римлянам доведеться не лише домовитися з футболістом щодо зарплати, а й переконати його в спортивній перспективності проєкту. Лаціо може запропонувати Ікарді статус одного з ключових гравців атаки, однак наразі невідомо, чи відповідатиме це амбіціям самого нападника.

Останнім клубом Мауро Ікарді був Галатасарай. До турецької команди аргентинець приєднався у вересні 2022 року та з того часу провів у її складі 134 матчі в усіх турнірах.

За цей період форвард забив 77 голів і віддав 23 результативні передачі. Ікарді став найрезультативнішим легіонером в історії Галатасарая, а його виступи допомогли клубу досягати успіхів на внутрішній арені.

Нагадаємо, Ікарді виграв суд у Ванди Нари – вона вимагала майже пів мільйона євро щомісяця.