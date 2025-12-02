Форвард Джеймі Варді відзначився яскравою грою у Серії А, оформивши свій перший дубль за Кремонезе у переможному поєдинку проти Болоньї з рахунком 3:1.

38-річний футболіст з усмішкою зазначив, що прохолодна погода у Болоньї допомогла йому почуватися як удома. Цей матч приніс Варді не лише перший дубль в італійській лізі, а й звання найкращого гравця зустрічі.

Нападник наголосив на значущості командного результату та похвалив своїх партнерів за згуртованість та прагнення до успіху, зазначивши, що швидко адаптувався до життя в Італії.

«Нам просто не вистачало трохи дощу, і це була б типова гра посеред тижня у Великій Британії. Було чудово забити два голи, але найважливіше було здобути три очки та продовжити прогрес. Усі налаштовані на одну хвилю, і всі прагнуть йти вперед, щоб до кінця сезону ми провели успішний рік», - сказав Варді для Football Italia.



