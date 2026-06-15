Сергій Разумовський

Збірна Японії продовжила свою вражаючу серію матчів проти європейських команд без поразок в основний час. У стартовому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 японська команда зіграла внічию зі збірною Нідерландів.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Для Японії цей результат став черговим підтвердженням того, що команда стабільно успішно протистоїть представникам європейського футболу на міжнародній арені.

Після нічиєї з Нідерландами японці зберегли безпрограшну серію в матчах проти європейських збірних в основний час, яка триває з 2019 року. За цей період команда провела низку сильних поєдинків проти суперників із Європи та жодного разу не поступилася за 90 хвилин.

У межах цієї серії Японія обіграла Англію з рахунком 1:0, перемогла Шотландію 1:0, розгромила Німеччину 4:1, зіграла внічию з Хорватією 1:1, здолала Іспанію 2:1, перемогла Ісландію 1:0, ще раз обіграла Німеччину 2:1, а тепер також поділила очки з Нідерландами.

Особливо показовими в цій серії є результати проти топових європейських збірних. Японці двічі перемагали Німеччину, обігрували Іспанію та Англію, а також не програли Хорватії й Нідерландам. Такі показники свідчать про високий рівень організації гри, фізичної готовності та тактичної дисципліни японської команди.

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