Павло Василенко

Джуд Беллінгем вважається одним із найкращих півзахисників світу. Британець регулярно блискуче виступає за мадридський Реал, але нещодавно з'явилося його шокуюче фото.

Беллінгем грав з 2023 року з травмою плеча. Незважаючи на необхідність операції, він довго відкладав її, щоб приділити пріоритет своїм обов'язкам у Реалі та збірній Англії. Зрештою, він переніс процедуру в липні у спеціалізованій клініці в Лондоні.

Операція пройшла успішно, повідомляє Реал. Сам Джуд поділився дописом в Instagram, де опублікував фотографію в лікарняному халаті з рукою в шині. Він подякував медичній команді, родині та вболівальникам за підтримку в цей складний період і сказав, що з нетерпінням чекає на своє одужання та повернення.

«Процес повернення вже розпочався, до зустрічі», – сказав він своїм підписникам.

Ні гравець, ні клуб не надали додаткової інформації про його одужання. За даними іспанських ЗМІ, реабілітація має тривати близько трбох місяців, а це означає, що Беллінгем пропустить не лише початок сезону, але й кілька важливих матчів у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та кваліфікації чемпіонату світу.

Тим часом з'явилося фото Беллінгема. На знімку чітко видно травму його плеча. Враховуючи помітний шрам, не дивно, що півзахисник довго не гратиме.

🚨 La cicatrice de l’opération de Jude Bellingham apparaît sur une photo récente. 👀



Le milieu anglais continue sa récupération après sa blessure. ⏳🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/g9e7TNUSJ5 — Foot Mercato (@footmercato) August 3, 2025

З моменту переходу з дортмундської Боруссії у Реал у 2023 році Беллінгем став ключовим гравцем мадридців.