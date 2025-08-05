Величезний шрам. Беллінгем розповів про наслідки операції, яка виведе його з гри на місяці
Футболіста було прооперовано
11 хвилин тому
Джуд Беллінгем вважається одним із найкращих півзахисників світу. Британець регулярно блискуче виступає за мадридський Реал, але нещодавно з'явилося його шокуюче фото.
Беллінгем грав з 2023 року з травмою плеча. Незважаючи на необхідність операції, він довго відкладав її, щоб приділити пріоритет своїм обов'язкам у Реалі та збірній Англії. Зрештою, він переніс процедуру в липні у спеціалізованій клініці в Лондоні.
Операція пройшла успішно, повідомляє Реал. Сам Джуд поділився дописом в Instagram, де опублікував фотографію в лікарняному халаті з рукою в шині. Він подякував медичній команді, родині та вболівальникам за підтримку в цей складний період і сказав, що з нетерпінням чекає на своє одужання та повернення.
«Процес повернення вже розпочався, до зустрічі», – сказав він своїм підписникам.
Ні гравець, ні клуб не надали додаткової інформації про його одужання. За даними іспанських ЗМІ, реабілітація має тривати близько трбох місяців, а це означає, що Беллінгем пропустить не лише початок сезону, але й кілька важливих матчів у Ла Лізі, Лізі чемпіонів та кваліфікації чемпіонату світу.
Тим часом з'явилося фото Беллінгема. На знімку чітко видно травму його плеча. Враховуючи помітний шрам, не дивно, що півзахисник довго не гратиме.
З моменту переходу з дортмундської Боруссії у Реал у 2023 році Беллінгем став ключовим гравцем мадридців.
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