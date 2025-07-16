Павло Василенко

Реалу доведеться обійтися без одного зі своїх основних гравців у перші два-три місяці нового сезону. Англійця Джуда Беллінгема чекає операція на плечі, яку він відкладав 20 місяців. Про це повідомляє сайт The Athletic.

Півзахисник Реала та збірної Англії перенесе операцію у Лондоні. Він травмував плече у матчі з Райо Вальєкано у листопаді 2023 року. З того часу він захищав травмовану область пластиром та бинтами та неодноразово відкладав операцію.

Беллінгем відіграв весь минулий сезон і всі матчі на нещодавньому Клубному чемпіонаті світу, де Реал зазнав поразки з рахунком 0:4 від ПСЖ у півфіналі.

22-річний англієць провів 58 матчів минулого сезону, забивши 15 м'ячів і віддавши 15 результативних передач. За словами нового тренера Реала Хабі Алонсо, відсутність Беллінгема стане ударом для півзахисту його команди, де він не має достатньої конкуренції.