Він довго відкладав це. Беллінгем вибув на кілька тижнів
Футболіст має проблеми зі здоров'ям
2 днi тому
Реалу доведеться обійтися без одного зі своїх основних гравців у перші два-три місяці нового сезону. Англійця Джуда Беллінгема чекає операція на плечі, яку він відкладав 20 місяців. Про це повідомляє сайт The Athletic.
Півзахисник Реала та збірної Англії перенесе операцію у Лондоні. Він травмував плече у матчі з Райо Вальєкано у листопаді 2023 року. З того часу він захищав травмовану область пластиром та бинтами та неодноразово відкладав операцію.
Беллінгем відіграв весь минулий сезон і всі матчі на нещодавньому Клубному чемпіонаті світу, де Реал зазнав поразки з рахунком 0:4 від ПСЖ у півфіналі.
22-річний англієць провів 58 матчів минулого сезону, забивши 15 м'ячів і віддавши 15 результативних передач. За словами нового тренера Реала Хабі Алонсо, відсутність Беллінгема стане ударом для півзахисту його команди, де він не має достатньої конкуренції.
«Джуд намагався полегшити біль бинтами та пігулками, щоб відстрочити неминуче. Тепер настав час остаточно все виправити. Він вибув з ладу на 10–12 тижнів», – повідомляє спортивний сайт Marca, який підрахував, що Беллінгем зіграв близько 100 матчів із цією травмою.