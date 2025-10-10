Павло Василенко

Колишній виконавчий директор Ювентуса Джузеппе Маротта, який нині обіймає посаду генерального директора «Інтера», поділився думками про сучасний стан італійського футболу – та пригадав співпрацю з Кріштіану Роналду у Турині.

Під час презентації книги «Футбол майбутнього: між штучним інтелектом і сталими кроками» він відзначив позитив від приходу досвідчених гравців у Серію A, зокрема Луки Модрича до Мілана.

«Мені не здається дивним, що 40-річний футболіст грає на такому рівні. Це чудова реклама італійського футболу. Наші діти закохаються в гру, побачивши такого майстра. Сьогодні великі клуби Італії витрачають максимум 30–35 мільйонів євро на молодого гравця, народженого після 2004 року. А ось Реал Мадрид заплатив 70 мільйонів за Мастантуону».

Та найбільше уваги привернули його слова про Роналду.

«У Ювентусі мені пощастило працювати з Кріштіану. Він відрізнявся від інших. Навіть аналізував пляшки з водою – питав у лікаря, що в них і які властивості. Якщо він сьогодні чемпіон, то це завдяки таким дрібницям».

Португальський зірковий форвард перейшла з Реала до Ювентуса влітку 2018 року, а у 2021-му повернулася до Манчестер Юнайтед. Від початку 2023-го Роналду виступає за саудівський клуб Аль-Наср.