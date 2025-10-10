Секрет Роналду: колишній керівник Ювентуса розкрив, що зробило португальця легендою
Колишній функціонер Ювентуса секрет успіху Кріштіану Роналду
44 хвилини тому
Колишній виконавчий директор Ювентуса Джузеппе Маротта, який нині обіймає посаду генерального директора «Інтера», поділився думками про сучасний стан італійського футболу – та пригадав співпрацю з Кріштіану Роналду у Турині.
Під час презентації книги «Футбол майбутнього: між штучним інтелектом і сталими кроками» він відзначив позитив від приходу досвідчених гравців у Серію A, зокрема Луки Модрича до Мілана.
«Мені не здається дивним, що 40-річний футболіст грає на такому рівні. Це чудова реклама італійського футболу. Наші діти закохаються в гру, побачивши такого майстра.
Сьогодні великі клуби Італії витрачають максимум 30–35 мільйонів євро на молодого гравця, народженого після 2004 року. А ось Реал Мадрид заплатив 70 мільйонів за Мастантуону».
Та найбільше уваги привернули його слова про Роналду.
«У Ювентусі мені пощастило працювати з Кріштіану. Він відрізнявся від інших. Навіть аналізував пляшки з водою – питав у лікаря, що в них і які властивості. Якщо він сьогодні чемпіон, то це завдяки таким дрібницям».
Португальський зірковий форвард перейшла з Реала до Ювентуса влітку 2018 року, а у 2021-му повернулася до Манчестер Юнайтед. Від початку 2023-го Роналду виступає за саудівський клуб Аль-Наср.
