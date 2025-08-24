У поєдинку третього туру Англійської Прем'єр-ліги Арсенал у Лондоні розгромив Лідс із рахунком 5:0, не залишивши супернику жодних шансів.

Проте велика перемога затьмарилася неприємностями для команди, адже двоє ключових виконавців отримали травми. Півзахисник Мартін Едегор змушений був залишити поле вже на 38-й хвилині через проблеми із плечем. Трохи згодом, на 53-й хвилині, Букайо Сака також опинився поза грою після м'язового пошкодження і не зміг продовжити зустріч.

«Це негативні моменти, які трапились у матчі з Лідсом. Мартін відчув біль в плечі, коли приземлився. Чекаємо на детальне обстеження і тоді будемо знати, наскільки серйозна у нього травма.

Букайо відчув дискомфорт у задній поверхні стегна під час бігу та боротьби із захисником суперника. Подивимося», – сказав Артета.